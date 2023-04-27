Полицейские задержали в Дзержинске 16-летнего студента, причастного к обману пенсионеров Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Дзержинске полицейские задержали 16-летнего подростка, причастного к обману трёх пенсионерок: пожилые женщины отдали незнакомцу в общей сложности около 1 млн рублей, думая, что помогают своим близким родственникам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в полицию обратились три пенсионерки. Они рассказали одинаковые истории: им поступил звонок с информацией о том, что их близкий родственник стал виновником ДТП, в котором тяжело пострадали другие люди. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и рекомендовали оплатить пострадавшим лечение. Деньги нужно было передать курьеру, который подъедет к ним по месту жительства.

Поверив звонившим и не проверив информацию, женщины согласились на озвученные требования. Так, 86-летняя горожанка передала приехавшему молодому человеку 237 тысяч рублей, 80-летняя местная жительница – 450 тысяч рублей и 72-летняя женщина – ещё 314 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Полицейские установили личность курьера. Им оказался ранее не судимый 16-летний студент-первокурсник местного колледжа. Он рассказал, что пошёл на преступление, польстившись на быстрый заработок.

В ГУ МВД добавили, что учитывая юный возраст курьера, уголовные дела будут переданы для дальнейшего расследования в региональный СУ СК.

В полиции в очередной раз убедительно просят запомнить главное правило безопасности – прекратить любое общение с неизвестными лицами в случае, если вам поступил телефонный звонок с сообщением о том, что родственник попал в ДТП. В этом случае нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку и убедиться в правдивости информации.

Ранее нижегородские полицейские задержали ещё одного курьера, причастного к похищению у пожилых граждан около 2 млн рублей. В мошенническую схему оказался вовлечён безработный 18-летний житель Заволжья.