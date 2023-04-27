Благоустройство первых восьми дворов по программе ФКГС завершается в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство первых в этом году восьми дворовых территорий Дзержинска в рамках программы "Формирование комфортной городской среда" нацпроекта "Жилье и городская среда" практически завершено. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, готовность дворов составляет 98%.

В частности, работы близки к завершению во дворах домов №6А по улице Терешковой, №25 и 46 по улице Октябрьской, №26Б по улице Пожарской, №38 по улице Бутлерова, №17 по улице Марковникова, №6 и 8\5 по проспекту Дзержинского.

Как рассказал замглавы Дзержинска Денис Дергунов, на данный момент план по благоустройству дворов первой очереди уже выполнен на 45%.

Всего в рамках первой очереди в порядок приведут 21 дворовую территорию. На эти работы выделено 72,3 млн рублей.

Работы также ведутся еще в двух дворах. Так, во дворе дома №77 по проспекту Ленина благоустройство выполнено примерно на 50%. В ближайшее время начнется укладка асфальта, после чего будут установлены скамейки и урны. Стартовало благоустройство по адресу улица Пушкинская, 10.

Напомним, голосование по выбору общественных пространств для благоустройства началось по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2024 году стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru/. Оно продлится до 31 мая.