Нижегородская область в рамках акции "Танк победы" передала бронемашину "Тигр" в зону СВО Общество

Фото: Штаб Захара Прилепина

Нижегородская область стала первым регионом, который присоединился к акции "Танк Победы" Штаба Захара Прилепина. Она направила в зону СВО боевую машину "Тигр" арзамасского производства. Броневик передали подразделению "Оплот" Росгвардии.

Напомним, в феврале Штаб Захара Прилепина анонсировал акцию "Танк Победы", задачей которой является мобилизация общества для поддержки СВО.

Организаторы напомнили, как в годы Великой Отечественной войны мирное население помогало военным под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы", направляя средства во имя борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Всего за годы войны в Фонд обороны поступило более 17 млрд рублей наличными и более 7 млрд в ценном имуществе.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал, что Дом народного единства и лично губернатор Глеб Никитин одними из первых включились в акцию.

"Мы абсолютно согласны с тем, что как и во времена Великой Отечественной Войны нашим бойцам необходима гуманитарная помощь, которая сможет обеспечить им дополнительные военные машины для выполнения боевых задач. Так как "Тигры" производятся в нашем регионе, в Арзамасе, считаем нашим долгом сделать такой вклад в нашу общую Победу", - подчеркнул заместитель главы региона.

Глеб Никитин, отправляя боевую машину на фронт, пожелал бойцам подразделения "Оплот" и всем проходящим службу нижегородцам удачи в решении боевых задач.

"Берегите себя и боевых товарищей! А мы ждём всех наших бойцов домой живыми, здоровыми и с Победой!" - сказал он.

В зоне спецоперации "Тигр" встретил сам сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду", писатель Захар Прилепин. В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился на фронт.

"Мощнейший, надёжнейший, красивейший "Тигр". При необычно широкой, мощной, деятельной поддержки Нижегородского правительства, Глеба Сергеевича Никитина эту машину мы заполучили. Спасибо всем, родня! Работаем дальше", - поблагодарил земляков Захар Прилепин.

Ранее сообщалось, что Арзамасский машиностроительный завод увеличил производство бронемашин "Тигр". Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил разработать бронированную технику для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.