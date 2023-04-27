Качественная немецкая сантехника

Официальный дилер под названием Duravit осуществляет свою деятельность на просторах России. Для большего удобства работы с потенциальными клиентами создана интернет площадка Durastyle.ru. Под обозначенным брендом предлагается современная сантехника и сопутствующие товары к ней немецкого производства. А последнее является залогом высокого качества, с этим сложно спорить.

Лучшие предложения

Сайт наглядно демонстрирует покупателям всевозможные сантехнические приспособления. Здесь же можно детальнее познакомиться со специальными выгодными предложениями, актуальным прайс-листом. Подобная информация остается интересной для оптовых потребителей и дизайнеров, специализирующихся на создании оригинальных интерьеров.

Компания начинает свою историю еще в 1817 году, в то время в Германии изготавливалась исключительно посуда. И только в 1956 году взят новый производственный курс на керамические изделия. Результатом стало существенное расширение ассортимента вплоть до сантехнических приспособлений. Да, продукция именитой компании и ранее реализовалась в России, с ней покупатель достаточно хорошо знаком. Но через площадку durastyle.ru приобретать интересующую продукцию стало намного проще и быстрее.

В настоящее время Duravit уверенно заявляет о себе на международном рынке. Отмечено активное функционирование 10 производственных объектов в разных странах с общей численностью штата около 5 тысяч человек. В процессе осуществления деятельности и выпуска современной сантехнической продукции особое внимание уделено защите окружающей среды. Все природные ресурсы эксплуатируются с соблюдением установленных правил.

В итоге к покупателю поступает исключительно качественный и проверенный товар. Тщательно контролируются и отслеживаются цены от DURAVIT, выставляемые официальными дилерами. В такой способ исключается дополнительная накрутка, завышение стоимости на предлагаемую продукцию.

Присматривая интересующие позиции на страницах Durastyle.ru, следует помнить, что функционирует также собственный шоурум, где можно ближе познакомиться с реализуемыми изделиями, оценить их по факту. При желании клиент оформляет доставку покупки, которая осуществляется собственным транспортом компании в кратчайшее время. Доступным остается и самовывоз товаров. Отправка организуется в любую часть России, с этой целью налажено сотрудничество с ведущими и ответственными транспортными компаниями.

Реклама. ООО "ТД Омнисан". durastyle.ru Kra23mT9p