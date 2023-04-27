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Общество

Строители приступили к кладке внутренних помещений ледовой арены на Стрелке

04 мая 2023 14:36  [2] Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Строители приступили к кладке внутренних помещений ледовой арены на Стрелке. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, на стройплощадки также завершили установку временных конструкций для монтажа ферм кровли, продолжают работать восемь кранов для монтажа металлоконструкций.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, строители ведут устройство плит-перекрытий на двух уровнях будущей арены и монтаж металлоконструкций каркаса арены. Сейчас уже смонтировано 4200 тонн колонн и балок, что составляет более 22% от общего количества.

Также на месте одной из будущих тренировочных арен идет подготовка основания под плиту игрового поля.

Монтаж металлоконструкций планируется завершить уже в этом году.

Сейчас на площадке задействовано около 490 человек и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Арена будет вмещать 12,5 тысяч болельщиков.

В ноябре было завершено обустройство свайного поля, а в феврале на стройплощадке завершилась заливка фундаментной плиты.

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Теги:
Спорт Строительство
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