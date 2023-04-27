Пешеходный фонтан открыли в Первомайске по программе ФКГС Общество

В Первомайске на благоустроенной площади перед местным Центром культуры открылся пешеходный светомузыкальный фонтан, построенный по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Жители большинством голосов выбрали проект создания фонтана ещё в 2021 году. В 2022 году площадь привели в порядок и произвели монтаж конструкций, а теперь фонтан начал работать. Стоимость работ по его установке составила 6,53 млн рублей.

Глава МСУ г.о.г. Первомайск Елена Лебеднова рассказала, что новым фонтаном можно не только любоваться, но и прогуляться по нему – струи выходят прямо из-под земли. А в вечернее время струи фонтана поднимаются в такт музыке и подсвечиваются.

"Уверена, что это место станет изюминкой для нашего прекрасного солнечного города. В жаркую погоду будет радовать и малышей, и взрослых", - отметила Елена Лебеднова.

Местные жители уже назвали новый объект Фонтаном дружбы, а рядом с ним, также по просьбам жителей, в скором времени будет установлена "Скамейка примирения".

Напомним, что жители городов и посёлков области могут принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать территорию, которую будут благоустраивать по проекту ФКГС в 2024 году. Голосование проходит на сайте: https://golosza.ru/ или в волонтёрских пунктах. Оно продлится до 31 мая. На выбор нижегородцев представлено 114 пространств.

Более 145 тысяч жителей Нижегородской области уже обозначили своё мнение. Согласно информации, в области чаще всего голосуют жители Сем`нова, Лыскова, Шатков и Дзержинска.