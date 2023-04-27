Автобус А-90 в апреле вновь стал самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала об автобусных маршрутах, пользовавшихся наибольшей популярностью в Нижнем Новгороде в апреле.
Согласно информации, в прошедшем месяце нижегородцы чаще всего пользовались автобусами А-90, Т-45, А-48, Т-81, Т-87 и Т-67.
Так, на маршруте А-90 было совершено почти 730 тысяч поездок, автобусов Т-45 воспользовались более 500 тысяч раз, а маршрутом А-48 - 467 тысяч раз.
Напомним, в I квартале 2023 самым популярным автобусом также стал маршрут А-90.
Ранее ЦРТС назвал нижегородские автобусы с наибольшим числом безбилетников в апреле.
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