Автобус А-90 в апреле вновь стал самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала об автобусных маршрутах, пользовавшихся наибольшей популярностью в Нижнем Новгороде в апреле.

Согласно информации, в прошедшем месяце нижегородцы чаще всего пользовались автобусами А-90, Т-45, А-48, Т-81, Т-87 и Т-67.

Так, на маршруте А-90 было совершено почти 730 тысяч поездок, автобусов Т-45 воспользовались более 500 тысяч раз, а маршрутом А-48 - 467 тысяч раз.

Напомним, в I квартале 2023 самым популярным автобусом также стал маршрут А-90.

Ранее ЦРТС назвал нижегородские автобусы с наибольшим числом безбилетников в апреле.