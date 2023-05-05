Нижегородские активисты помогают жителям Донбасса в рамках гуманитарной миссии Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В рамках гуманитарной миссии нижегородские активисты "Молодой Гвардии" доставили гуманитарную помощь в пункты временного размещения, организованные в городах Харцызск и Зугрес Донецкой народной республики. В пунктах проживают люди, эвакуированные из освобожденной части городов Артемовск и Соледар.

Волонтеры передали продукты питания, взрослую и детскую одежду, игрушки и другие предметы первой необходимости. Гуманитарный груз был сформирован на базе Штаба общественной поддержки в Нижнем Новгороде.

"В Штабе общественной поддержки в дорогу нам передали одежду, средства гигиены и предметы быта. Киевская хунта, отступая, прикрывается мирными жителями. Армия России освобождает заложников, а мы помогаем адаптироваться им к мирной жизни: оказываем помощь пожилым, раненым, помогаем организовать быт, снабжаем всем необходимым. К примеру, у людей не было горячей воды - мы приобрели кипятильники. Наши ребята с большим желанием участвуют в гуманитарной миссии. Отрадно видеть, как нижегородские волонтеры рвутся помогать людям, попавшим в сложную ситуацию!", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Также нижегородские активисты оказывали помощь в общественных мероприятиях по жизнеобеспечению освобожденных территорий. Занимались приготовлений еды для местных жителей, ежедневно убирали мусор и вырезали траву около поверхностных источников воды, чтобы людям было удобнее набирать ее для собственных нужд, так как на данный момент в населенных пунктах существует большая проблема с водоподачей из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, помогали в приготовлении еды для местных жителей.

"Встречаются и индивидуальные запросы – у человека во время эвакуации разбились очки, а мы помогли приобрести ему новые. Также в нашу комнату волонтеров всегда можно обратиться за лекарствами", - рассказал участник миссии Павел Кузовков.

Активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Нижегородской области регулярно выезжают на Донбасс с гуманитарной миссией для помощи мирному населению и поддержки российских военнослужащих.