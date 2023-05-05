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Сергей Гамаюнов: "Губернатор всегда акцентирует внимание не только на качестве лечения пациентов, но и на том, в каких условиях они лечатся"

06 мая 2023 15:23  [78] Общество

Фото: nnood.ru

Главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов оценил те изменения, которые произошли за последние пять лет в сфере оказания онкологической помощи при поддержке регионального правительства и губернатора Глеба Никитина.

"Безусловно, за последние годы в онкологической службе региона произошли кардинальные изменения не только благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и федеральному финансированию, но и благодаря тем программам, которые реализует областной Минздрав при поддержке губернатора Глеба Никитина.

Это касается, прежде всего, модернизации службы и оснащения высокотехнологичным оборудованием (для диагностики ранних злокачественных образований, проведения лучевой терапии, лабораторное и операционное оборудование и пр.). Главный результат – нижегородцам больше не приходится ехать лечиться в другой регион, всю необходимую помощь они могут получить здесь.

Еще одно большое достижение - создание единой сети центров амбулаторной онкологической помощи, для того чтобы пациентов можно было "из рук в руки" передавать от одного специалиста к другому и не нарушать этапы лечения. Уже открыто 9 центров амбулаторной онкологической помощи в районах области, и будут еще. Это значительно ускоряет путь пациента от постановки диагноза до начала проведения специфической терапии.

В Нижегородской области на протяжении последних трех лет отмечается снижение показателя смертности от онкологии - мы находимся в рамках целевых показателей, которые определены федеральным Минздравом, и каждый год идет увеличение выявляемости онкологических заболеваний. Это тоже очень хороший показатель!

Хотел бы отметить, что губернатор всегда акцентирует внимание не только на качестве лечения пациентов, но и на том, в каких условиях они лечатся. Это и палаты, и зоны рекреации, и особенности питания, и много-много других аспектов. Из регионального бюджета выделяются большие средства на ремонт и строительство медучреждений, создание специальных зон для пациентов, ведь лечиться в комфортных условиях – это очень важно!

Хотел бы сказать и про кадровую политику. За последние несколько лет в здравоохранении существенно вырос уровень заработной платы, что позволяет не просто сохранить опытных специалистов в системе, но и привлекать новых сотрудников. По поводу онкологии могу сказать: сегодня это очень привлекательная сфера медицины, и молодые специалисты хотят здесь работать.

И, конечно, по инициативе и при непосредственной поддержке губернатора в регионе реализуется большое количество программ по поддержке медиков: это и софинансирование заработной платы, и обеспечение доступного жилья, и возможности получения дополнительного образования для тех специалистов, которые идут работать в сельскую местность. Без этой поддержки мы не смогли бы достичь таких результатов!", - отметил Сергей Гамаюнов.

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Теги:
Глеб Никитин Здравоохранение Мнения
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