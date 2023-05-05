ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2023 17:49  [51] Храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта открылся в Ленинском районе Нижнего Новгорода
06 мая 2023 17:01  [172] Погибший водитель Захара Прилепина Александр Шубин был его личным охранником
06 мая 2023 16:36  [133] Количество ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Нижегородской области
06 мая 2023 15:23  [162] Сергей Гамаюнов: "Губернатор всегда акцентирует внимание не только на качестве лечения пациентов, но и на том, в каких условиях они лечатся"
06 мая 2023 13:22  [263] Юрий Шалабаев поручил главам районов усилить контроль за отработкой обращений нижегородцев
06 мая 2023 11:39  [199] Нижегородцам предложили придумать талисман для финала игры "Зарница Поволжья"
06 мая 2023 10:50  [374] Транспортные изменения будут действовать в Нижнем Новгороде 9 мая
05 мая 2023 18:56  [434] Спуски к станции метро "Двигатель Революции" ограничат с 6 мая
05 мая 2023 18:37  [428] Вечный огонь у стелы "Воинам-железнодорожникам" открыли в Канавинском районе
05 мая 2023 18:25  [364] Нижегородские активисты помогают жителям Донбасса в рамках гуманитарной миссии
Общество

Храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта открылся в Ленинском районе Нижнего Новгорода

06 мая 2023 17:49  [51] Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся первый храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта. Он был заложен 19 мая 2019 года на улице Самочкина.

6 мая 2023 года чин Великого освещения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Глава митрополии затем возглавил в новоосвященном храме Божественную литургию.

На богослужении присутствовали заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, а также глава районной администрации Александр Кулагин.

Стоит отметить, что это первый храм в Русской Православной Церкви, посвящённый нижегородскому мученику.

В декабре 2022 года митрополит Георгий освятил кресты и купола храма, а две недели назад епископ Балахнинский Илия по благословению митрополита освятил 11 колоколов этой церкви.

СПРАВКА:

Мученик Алексий (Алексей Нейдгардт) родился в 1863 году в Москве в дворянской семье. С 1896 по 1906 годы он занимал должность предводителя нижегородского дворянства. Нейдгард был известен тем, что щедро жертвовал деньги на постройку церквей, на свои собственные деньги и вклады горожан выстроил в Нижнем Новгороде Народный дом (сейчас в здании размещается театр оперы и балета).

В канун годовщины Октябрьской революции, 6 ноября 1918 года, Алексей Нейдгардт был расстрелян по приговору Нижегородской губернской ЧК.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
митрополит Георгий Религия Церковь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
05 мая 2023 18:13Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph