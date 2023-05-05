Храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта открылся в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся первый храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта. Он был заложен 19 мая 2019 года на улице Самочкина.

6 мая 2023 года чин Великого освещения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Глава митрополии затем возглавил в новоосвященном храме Божественную литургию.

На богослужении присутствовали заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, а также глава районной администрации Александр Кулагин.

Стоит отметить, что это первый храм в Русской Православной Церкви, посвящённый нижегородскому мученику.

В декабре 2022 года митрополит Георгий освятил кресты и купола храма, а две недели назад епископ Балахнинский Илия по благословению митрополита освятил 11 колоколов этой церкви.

СПРАВКА:

Мученик Алексий (Алексей Нейдгардт) родился в 1863 году в Москве в дворянской семье. С 1896 по 1906 годы он занимал должность предводителя нижегородского дворянства. Нейдгард был известен тем, что щедро жертвовал деньги на постройку церквей, на свои собственные деньги и вклады горожан выстроил в Нижнем Новгороде Народный дом (сейчас в здании размещается театр оперы и балета).

В канун годовщины Октябрьской революции, 6 ноября 1918 года, Алексей Нейдгардт был расстрелян по приговору Нижегородской губернской ЧК.