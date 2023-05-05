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Юрий Шалабаев: "Этот праздник напоминает нам о бессмертном подвиге наших предков"

09 мая 2023 10:10  [88] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем Победы.

"Дорогие нижегородцы! Сегодня мы отмечаем один из самых значимых и важных дней в истории нашей страны - День Победы в Великой Отечественной войне.

Этот праздник напоминает нам о бессмертном подвиге наших предков, о том, что мы - потомки героев и должны соответствовать этому высокому званию. 78 лет назад наша страна победила в Великой Отечественной войне, которая стала самым масштабным конфликтом в ее истории. Миллионы семей потеряли своих близких и родных, но благодаря несокрушимой воле и духу, смогли не сломаться и достичь Великой Победы. Сегодня мы вспоминаем о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, о тех, кто выстоял в трудных условиях войны, о тех, кто, несмотря ни на что, смог сохранить человечность и доброту", - говорится в тексте поздравления.

"Уверен, те, кто сегодня защищает нашу Родину и участвует в специальной военной операции, были воспитаны именно на героическом прошлом своих дедов и прадедов. Также как они, наши ребята, среди которых нижегородцы – сыны Города трудовой доблести Нижнего Новгорода, сегодня встали плечом к плечу и борются за спокойствие и мир. Низкий поклон вам, новые герои нашей страны!

Пусть этот День Победы напомнит нам о том, что мы можем преодолеть любые трудности, когда мы объединяемся вместе. Желаю всем сил, добра и благополучия!", - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
День Победы Юрий Шалабаев
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