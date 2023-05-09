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Акция "Сад памяти" прошла на территории Богородского районного лесничества Нижегородской области

10 мая 2023 18:19  [69]

Богородское районное лесничество Нижегородской области присоединилось к международной акции "Сад памяти". Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В Богородском районном лесничестве в рамках акции волонтеры высадили восемь тысяч молодых деревьев хвойных пород на площади два гектара. Саженцы выращены в подведомственном учреждении нижегородского Минлесхоза – ГАУ НО "Семеновский спецсемлесхоз".

"Акция "Сад памяти" направлена на то, чтобы объединить людей, сохранить историческую память, увековечить подвиг героев прошлого и настоящего. Восстанавливая лесные насаждения общими усилиями, мы привлекаем всех к бережному отношению к природе", - сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

В ведомстве подчеркнули, что прививать социальную и экологическую ответственность необходимо с юных лет, поэтому в акциях активное участие принимают школьные лесничества.

Всего в рамках акции на территории Нижегородской области на землях лесного фонда высадят более 300 тысяч хвойных деревьев (елей, сосен) в память о погибших в годы Великой отечественной войны.

Активное участие в акции ежегодно принимают активисты "Единой России" и волонтеры партпроекта "Чистая страна". В этом году они также присоединились к акции в рамках работы Штаба общественной поддержки.

"Высаживая ежегодно сотни тысяч новых деревьев, мы решаем важную задачу по обновлению лесного фонда нашего региона. "Сад Памяти" - это не просто экологическая акция, но еще одна возможность выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны, сохранить на века память о великом подвиге нашего народа. Со временем на этом месте появится лес, он будет расти и радовать нижегородцев", - отметил региональный координатор партийного проекта "Чистая страна", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Организаторами акции выступают региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", АНО "Сад памяти", министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, а также Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, что всего в этом году запланировано восстановить 14,6 тысячи га леса. Такие объемы позволят обеспечить баланс выбытия и создания новых лесов к 2024 году на уровне 100%. По данным регионального Минлесхоза, объем лесовосстановления в нашей области превышает средние показатели в ПФО на 35%.

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