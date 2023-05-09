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Общество

Угрозы Захару Прилепину начали поступать после его участия в Донбасских событиях в военном качестве

14 мая 2023 14:20  [70] Общество
Угрозы Захару Прилепину начали поступать после его участия в Донбасских событиях в военном качестве

Угрозы Захару Прилепину начали поступать после его участия в Донбасских событиях в военном качестве

Угрозы Захару Прилепину начали поступать после его участия в Донбасских событиях в военном качестве. Об этом писатель, политический деятель и действующей офицер Росгвардии рассказал, отвечая на вопросы "Федерального агентства новостей".

В интервью изданию Захар Прилепин рассказал о возможных причинах покушения на него. Он связал выбор времени и места теракта на него с возвращением по ротации из зоны СВО. "Связь, думая, прямая. Там по линии наших товарищей сверху из дружественных контор постоянна шла информация, что пытаются отработать. Но, сами понимаете, непосредственно в зоне огневого поражения искать даже сложнее в некоторых смыслах: телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 мая пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда, я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня "ищут"", – отметил он.

"В России же неизбежно выходишь на связь - ну не уйду же я в скит. Да и что скит - там тоже геолокация есть", - подчеркнул политический деятель.

Также Захар Прилепин рассказал, что угрожать ему начали только после того, как он стал принимать участие в Донбасских событиях в военном качестве.

"До того, как я 7 лет назад создал первое подразделение, особых сигналов не было. Накануне этого 9 мая им нужен был не "публицист" (как пишут наши не всегда адекватные СМИ), а действующий офицер", - добавил он.

Несмотря на все произошедшие Захар Прилепин отметил, что снова планируете вернуться на фронт после восстановления, которое займёт минимум полгода, а также обратился к заказчикам своего убийства с заверением в победе России. "Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму", - сказал он в заключение.

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Теги:
Армия СВО Терроризм
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