Вузам дали рекомендацию не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и сыпью Общество

В Министерства науки и высшего образования РФ заявили, что российским вузам следует не допускать к занятиям студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже.

Как сообщает телеканал "360", методичку по профилактике кори министерство разработало совместно с Роспотребнадзором.

В частности, вузам дана рекомендация провести информирование учащихся и педагогов об инфекции, мерах профилактики и вакцинации. Медицинским работникам, которые числятся в штате вузов, поручено организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесённом заболевании у студентов.

"Также следует рассмотреть возможность ввести удалённый формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания", — указано в сообщении Минобрнауки.

Напомним, в начале мая МГУ отправил на удалёнку студентов уже двух учебных корпусов. В начале апреля карантин из-за вспышки кори объявил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина. Также в апреле случай заболевания подтвердили в Московском политехе.

В Нижегородской области с начала года зафиксировано всего три случая инфицирования корью. Первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по этому заболеванию, который действует до сих пор.

С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усилен контроль за ношением масок, введён особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.