Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Время работы Нижегородского кремля продлено
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2023 16:40  [90] Архсовет согласовал мастер-план площадки КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода
15 мая 2023 16:33  [59] Вузам дали рекомендацию не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и сыпью
15 мая 2023 16:27  [82] Матч по киле прошел в санаторном детском доме Сормовского района Нижнего Новгорода
15 мая 2023 16:20  [86] Новый проект планировки и межевания территории для дублера проспекта Ленина разработают к весне 2024 года
15 мая 2023 15:24  [252] Уже три случая заболевания корью выявлено в Нижегородской области
15 мая 2023 15:03  [244] Давид Мелик-Гусейнов прояснил ситуацию вокруг зарплат в нижегородских медучреждениях
15 мая 2023 14:16  [169] Еще три соседских центра в ближайшее время откроются в Нижнем Новгороде
15 мая 2023 13:58  [144] Андрей Саносян поздравил победителей Всероссийской Молодежной олимпиады стандартов
15 мая 2023 13:09  [161] Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о запрете работы "наливаек" в России
15 мая 2023 12:59  [196] Временные ограничения введены на федеральных трассах в Нижегородской области в связи с ремонтом
Общество

Вузам дали рекомендацию не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и сыпью

15 мая 2023 16:33  [59] Общество

В Министерства науки и высшего образования РФ заявили, что российским вузам следует не допускать к занятиям студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже.

Как сообщает телеканал "360", методичку по профилактике кори министерство разработало совместно с Роспотребнадзором.

В частности, вузам дана рекомендация провести информирование учащихся и педагогов об инфекции, мерах профилактики и вакцинации. Медицинским работникам, которые числятся в штате вузов, поручено организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесённом заболевании у студентов.

"Также следует рассмотреть возможность ввести удалённый формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания", — указано в сообщении Минобрнауки.

Напомним, в начале мая МГУ отправил на удалёнку студентов уже двух учебных корпусов. В начале апреля карантин из-за вспышки кори объявил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина. Также в апреле случай заболевания подтвердили в Московском политехе.

В Нижегородской области с начала года зафиксировано всего три случая инфицирования корью. Первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по этому заболеванию, который действует до сих пор.

С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усилен контроль за ношением масок, введён особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы корь Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph