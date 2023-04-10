Университет в Москве закрыли на карантин из-за вспышки кори у студентов Общество

Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина объявил карантин из-за вспышки кори. О первых заболевших студентах стало известно 10 апреля, на карантин закрыли несколько групп. В итоге вуз отправил всех студентов на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в эти дни в здании будут проводить противоэпидемические мероприятия. В этот период учащиеся должны сделать прививки от кори и загрузить справку о вакцинации в личный кабинет на сайте вуза.

Студентов информируют, что в ближайшее время в студгородке появятся пункты вакцинации от кори.

В общежитии вуза в связи со вспышкой кори объявили двухнедельный карантин: покидать его нельзя даже тем, кто не заболел и не контактировал с больными.

Напомним, больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по этому заболеванию. С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усиливается контроль за ношением масок, вводится особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.

Ранее российские эксперты-инфекционисты предупреждали, что рост числа заболевших в стране может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19. Ещё одна важная причина - нежелание взрослых ревакцинироваться от кори. Как поясняют медики, основная часть населения страны ходит с прививками, сделанными в детстве.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород"в нижегородском Минздраве, моновакцина против кори для взрослых имеется во всех поликлиниках региона. Комплексная вакцина "корь-краснуха-эпидемический паротит" для детей также имеется во всех детских поликлиниках. В регионе имеется достаточный запас данных вакцин.

СПРАВКА:

Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Препаратов для специфического лечения кори не разработано.

Корь – высоко контагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%. При этом её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей.