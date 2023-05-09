Доставка товаров до маркетплейсов в Москве

Yunu.ru - это логистический сервис, который предлагает услуги по фулфилменту для маркетплейсов в Москве. Фулфилмент - это процесс выполнения заказов, это https://yunu.ru/dostavka-marketplace товаров от продавца до конечного потребителя.
Сервис Yunu.ru предоставляет комплексные услуги по фулфилменту, которые включают:
- Хранение товаров: предоставляет услуги по хранению товаров на своих складах, что позволяет продавцам не беспокоиться о проблемах, связанных с хранением и управлением своими складами.
- Обработка заказов: обрабатывает заказы от маркетплейсов и выполняет их от сборки товаров на складе до упаковки и отправки заказа покупателю.
- Упаковка и доставка: предоставляет услуги по упаковке товаров и организации доставки до конечного потребителя. Сервис также предлагает возможность использования собственного автопарка для доставки товаров.
- Возврат товаров: обрабатывает возвраты товаров от покупателей и организует их возврат на склад продавца.
- Интеграция с маркетплейсами: предоставляет интеграцию с основными маркетплейсами, такими как Wildberries, Ozon, и другими, что позволяет продавцам работать с несколькими маркетплейсами одновременно и управлять своими заказами в едином интерфейсе.
В целом, сервис https://yunu.ru/ предоставляет все необходимые услуги для выполнения заказов и доставки товаров на маркетплейсы в Москве, что позволяет продавцам сосредоточиться на продажах и развитии своего бизнеса, не тратя время и ресурсы на логистические задачи.
Тарифы Yunu.ru включают в себя следующие услуги:
- Хранение товаров на складе. Это включает в себя хранение товаров на складах компании в Москве, а также обеспечение безопасности и чистоты продукции.
- Обработка заказов. Обрабатывает заказы от маркетплейсов, включая упаковку и подготовку товаров к доставке покупателю.
- Доставка товаров до маркетплейсов. Обеспечивает доставку товаров от продавца до маркетплейса.
- Обработка возвратов. Обрабатывает возвраты товаров от покупателей и организует их возврат на склад продавца.
- Интеграция с маркетплейсами. Портал предоставляет интеграцию с основными маркетплейсами в России, что позволяет продавцам работать с несколькими маркетплейсами одновременно и управлять своими заказами в едином интерфейсе.
Стоимость тарифов зависит от объема продаж и количества SKU (stock-keeping units) продавца. Кроме того, в тарифы могут входить дополнительные услуги, такие как страхование товаров, маркировка товаров или использование собственного автопарка для доставки.
Фото с сайта yunu.ru
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