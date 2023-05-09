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Общество

Четыре сотрудника ДСК "Автобан" отмечены наградами на 6 этапе трассы М-12

19 мая 2023 17:38  [2] Общество
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

В "СУ 925" на 6-м этапе М-12 по итогам работы за 2022 год четыре сотрудника получили высокие награды холдинга "Автобан". Награждение провел генеральный директор "СУ 925" Максим Кириллов.

Дорожный рабочий "СУ 925" Юрий Борисов и производитель работ на асфальтобетонном заводе "СУ 925" Сергей Ткачев награждены золотыми нагрудными значками холдинга "Автобан", диспетчер отдела главного механика "СУ 925" Ольга Опрышко – почетной грамотой, а заместитель генерального директора "СУ 925" по технологии и качеству Василий Гебель – благодарностью руководителя.

"То, как высоко отмечена работа наших коллег, радует. Достойно отработала вся команда строительного управления и это награждение, я уверен, не последнее. И в этом сезоне мы также активно включились в работу и продолжаем развивать нашу эффективность. Благодарю всех работников за верность нашему предприятию, за отличную работу. Желаю новых побед и достижений!", - отметил гендиректор "СУ 925" Максим Кириллов.

Ранее сообщалось, что сотрудников "Автобана" наградили за проект строительства моста через Оку на М-12.

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Теги:
М-12
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