Нижегородским семьям с детьми помогут профессионально развиваться благодаря проекту "Экосистема семьи" Общество

В Нижегородской области при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект "Экосистема семьи", направленный на предоставление семьям с детьми возможностей для профессионального развития.

Инициатором проекта, который стартовал с 1 июля 2022 года и продлится до конца 2023 года, является Нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Социальная реабилитация".

Семьи с детьми до 14 лет, проживающие в Нижнем Новгороде и Нижегородской области и заинтересованные в развитии своего дела, могут бесплатно получить помощь в составлении бизнес-плана или курирование наставника на первых этапах реализации в новой профессиональной сфере в качестве самозанятого.

За время реализации проекта было организовано несколько психолого-мотивационных встреч. Участникам помогли выявить свои сильные и слабые стороны, проанализировать возможные пути самореализации. По итогам встреч мамы получили индивидуальный психологический портрет с рекомендациями для выбора направлений профессионального развития, сфер для дальнейшей работы или формы занятости. Для родителей, испытывающих сложности с поиском работы, организуются семинары и тренинги с участием представителей рынка труда и профильных организаций.

Как сообщает нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Социальная реабилитация", для профессионального развития семей проект предлагает более 20 бесплатных дистанционных курсов и практикумы в учебном центре. Желающие могут подать заявку на программы по визуализации контента, скретч-программированию, копирайтингу, ландшафтному дизайну, управлению персоналом и кадровому делопроизводству или освоить профессии менеджера маркетплейса, имиджмейкера-стилиста. С полным перечнем курсов можно ознакомиться на странице проекта в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/@proekt108060283-proekt-ekosistema-semi.

В ближайшее время нижегородских мам и пап ждут на практикумах:

∙ "Работа фотографа на уличной локации", где участники вместе с куратором совершат творческую прогулку по ул. Рождественской и сделают свои фотоснимки (подробности и заявка - по ссылке: https://vk.com/proekt108060283?w=wall-108060283_3481);

∙ "Создание ландшафтной композиции", где участники с куратором создадут свой мини-проект по озеленению территорий (подробности - по ссылке: https://vk.com/proekt108060283?w=wall-108060283_3483).

До конца 2023 года пройдут и другие очные практикумы, где можно будет получить практические навыки педагога по скретч-программированию, копирайтера или менеджера маркетплейса.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку на сайте: www.socrehab.ru либо через группу в соцсети "ВКонтакте" "Обучение – Развитие – Рост": https://vk.com/proekt108060283.