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Выбор качественных запчастей на спецтехнику

22 мая 2023 11:36  [100]

"СпецЗапчасть" является компанией, специализирующейся на реализации и поставках качественных запчастей для оснащения строительной техники. На выгодных условиях в розницу и оптом продаются б/у и новые детали на примере гидромоторов поворота с ходом, редукторов, поворотных кругов, насосов в ассортименте. Выбор впечатляет своими масштабами.

Характеристики

Если говорить детальнее о редукторе хода, он представлен главным узлом ходовой части в дорожно-строительных, землеройных механизмах. С его помощью приводится в действие гидромотор, выполняется привод на экскаваторах. С помощью таких приспособлений:

  • задается необходимая маневренность крупногабаритной технике;
  • обеспечивается преодоление сложных грунтовых участков;
  • поддерживается активная работа в неблагоприятных условиях на примере мороза, слякоти и пр.

Одновременно с тем поддерживается предельная продуктивность даже в условиях интенсивной эксплуатации при выполнении большого объема мероприятий. На страницах каталога reduktor40.ru можно подобрать обозначенные устройства от известных брендов Японии и Кореи, это Hyundai, DOOSAN, Komatsu и пр. Доступные цены объясняются сотрудничеством напрямую с производителями.

Функциональные особенности

Без редуктора хода не могут функционировать бульдозеры, экскаваторы на гусеницах. Он приводит в действие именно гусеничную ленту, экскаваторную башню, монтируется одновременно с гидромотором. Принцип работы заключается в понижающей шестеренчатой передаче, способствующей повышению крутящего момента. Бортовая передача будет работать при соблюдении определенных параметров:

  • контроль полной исправности всех элементов вместе с гидравликой, иными ответственными узлами;
  • организация внепланового и текущего техобслуживания;
  • недопущение перегрузок во время выполнения поставленных задач.

Если говорить о стандартной комплектации редуктора, она представлена приводом, литым корпусом, валом с шестеренками, подшипниками с сателлитами, планетарными передачами, кольцами уплотнительного типа.

В каталоге компании без труда подбираются бортовые ходовые редукторы, рассчитанные на всевозможные модели экскаваторов. Бесспорным плюсом таких приспособлений выступает простота в применении, компактные габариты, повышенный КПД. Цены на них, как и на гидравлические насосы Коматсу остаются конкурентоспособными. Доставка продукции выполняется в сжатые сроки, все заявленные позиции по каталогу всегда имеются на складах.

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