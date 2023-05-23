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Общество

Количество рейсов в Ереван из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю

24 мая 2023 09:02  [81] Общество

Авиакомпания Red Wings увеличивает число рейсов в Ереван из аэропорта им. Чкалова в Нижнем Новгороде до трех в неделю. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

В настоящее время рейсы по данному направлению выполняются дважды в неделю. С 5 июня полеты станут осуществляться по вторникам, средам и воскресеньям.

Из Нижнего в Ереван по будням рейс назначен на 18:10 во вторник и 18:25 – в среду, а в воскресенье будет выполняться дневной рейс в 11:05.

В весенне-летнем расписании полеты в столицу Армении из Нижнего Новгорода также выполняет авиакомпания "Ширак Авиа" один раз в неделю по четвергам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.

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Теги:
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