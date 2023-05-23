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Общество

Медики перевели Захара Прилепина в обычную палату

24 мая 2023 17:40  [95] Общество

Фото: с сайта zaharprilepin.ru

Медики перевели Захара Прилепина в обычную палату. Ранее он находился в палате интенсивной терапии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, сейчас Захар Прилепин продолжает проходить реабилитационные мероприятия.

"Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся", - написал Глеб Никитин.

Напомним, что машину Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия" в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

19 мая нижегородскому писателю сделали третью по счёту операцию. По словам Глеба Никитина, врачи надеются, что данная операция станет последним оперативным вмешательством.

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Теги:
Захар Прилепин Медицина и здоровье
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