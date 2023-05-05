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Общество

Глеб Никитин и Захар Прилепин записали в больнице видеопоздравление с 9 Мая

09 мая 2023 15:12  [69] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 мая навестил в больнице Захара Прилепина. Глава региона рассказал, что писатель чувствует себя хорошо.

Вместе они записали видеоролик, на котором поздравили всех с Днём Победы.

"Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать впредь... Всё зло будет поругано и порушено... За победу!" - сказал Захар Прилепин.

"По словам медиков, процесс выздоровления идёт штатно, всё необходимое для лечения имеется. Ещё раз благодарю всю команду!" - сообщил Глеб Никитин после встречи.

Напомним, утром 6 мая в Нижегородской области произошло резонансное преступление: на просёлочной дороге возле деревни Пионерское в Борском районе  взорвался автомобиль известного писателя и политического деятеля Захара Прилепина.

В результате происшествия, которое СК РФ квалифицировал как теракт, погиб личный водитель и охранник Захара Прилепина - 27-летний Александр Шубин.

Сам писатель вертолётом санавиации был эвакуирован в больницу Нижнего Новгорода. У него переломы ног, его жизни ничего не угрожает.

В ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых задержали у лесного массива молодого мужчину. Задержанный Александр Пермяков на допросе рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. Его заключили под стражу на два месяца.

 

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Теги:
Глеб Никитин День Победы Захар Прилепин
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