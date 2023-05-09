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Общество

Похороны Александра Шубина прошли в Луганске

12 мая 2023 16:47  [72] Общество

Фото: пресс-служба Захара Прилепина

12 мая в Луганской народной республике прошли похороны соратника Захара Прилепина, сотрудника батальона "Оплот" Росгвардии Александра Шубина с позывным "Злой".

Как рассказали в пресс-службе Захара Прилепина, церемония прошла со всеми воинскими почестями.

Напомним, что машину писателя взорвали в Нижегородской области 6 мая, в результате погиб его личный охранник и водитель - 27-летний Александр Шубин. Сам Прилепин получил травмы и был госпитализирован.

В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Пермяков рассказал что на дороге по пути следования автомобиля Прилепина заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно.

Последнее время Александр Шубин проживал в Нижнем Новгороде. Прощание с ним прошло 11 мая. Затем гроб доставили на родину погибшего - в Луганск, где он и был захоронен.

Помимо наград республик, Александр Шубин награждён Ведомственной наградой Росгвардии "За проявленную доблесть" III степени и государственной наградой РФ - Орденом Мужества,.

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Теги:
Донбасс Захар Прилепин Похороны
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