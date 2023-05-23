Всероссийский фестиваль детства и юности пройдёт в парке "Швейцария" 1 июня Общество

Фото: предоставлено организаторами

Нижний Новгород как Молодёжная столица России 1 июня примет Всероссийский праздник детства и юности "Фестиваль Движения Первых" (6+). Мероприятие состоится в парке "Швейцария".

Как рассказали организаторы, программа фестиваля рассчитана на весь день – с 10:00 до 21:00. Вход на праздник свободный.

В парке будут организованы несколько площадок, где пройдут творческие, образовательные и проектные мероприятия по 12 направлениям деятельности "Движения Первых", мастер-классы и лектории, а также творческие встречи с известными спортсменами, журналистами, актёрами, теле- и радиоведущими и многими другими.

На центральной парковой сцене выступят ведущие хореографические, театральные, вокальные и хоровые коллективы региона. Также анонсирован концерт российской звезды, имя которой будет раскрыто только накануне мероприятия.

Подробная программа фестиваля будет опубликована в официальном сообществе "Движения Первых" во "Вконтакте".

Параллельно с Нижним Новгородом фестиваль состоится в Москве, Южно-Сахалинске, новых регионах России, а также в образовательных центрах "Машук", "Сенеж" и "Таврида".

Напомним, что Первичные отделения РДДМ "Движение Первых" открылись в "Школе 800", в НГЛУ им. Добролюбова, в школе №123 Ленинского района, в Мининском университете.