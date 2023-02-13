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Общество

Отделение "Движения Первых" открылось в школе №123 Ленинского района Нижнего Новгорода

17 февраля 2023 09:40  [162] Общество

Отделение РДДМ "Движение Первых" открылось в школе №123 Ленинского района Нижнего Новгорода.

Как сообщили в администрации района, это первое отделение РДДМ, открытое на базе школы района.

Кроме того, в ближайшее время аналогичные отделения также появятся в школах №№ 62, 94, 97, 180, 182 и 185.

По словам главы Ленинского района Александра Кулагина, появление отделений РДДМ откроет новые возможности для развития молодежи в районе.

Директор школы №123 Борис Котельников поздравил ребят и призвал их участвовать во всех проектах "Движения первых".

Ранее отделения РДДМ "Движение первых" открылись в Дзержинске, а также в Мининском университете.

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Теги:
Молодежь Школы
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