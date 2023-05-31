Выступления "Соло на закате" в рамках фестиваля "Столица закатов" стартуют в Нижнем Новгороде 1 июня Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Выступления "Соло на закате" в рамках фестиваля "Столица закатов" стартуют в Нижнем Новгороде 1 июня. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в этом году музыканты будут выступать в амфитеатре на Стрелке, набережной Федоровского и около причала №8 на Нижневолжской набережной.

В этом месяце концерты на Нижневолжской набережной будут начинаться в 19:00 по пятницам, в 20:30 по субботам, в 19:45 по воскресеньям, на набережной Федоровского - в 19:45 по пятницам, в 19:0 по субботам, в 20:30 по воскресеньям, на Стрелке - в 20:30 по пятницам, в 19:45 по субботам, в 19:00 по воскресеньям.

Сегодня же на Стрелке в 20:30 выступит вокалистка и клавишница Ася Кочуева, на набережной Федоровского в 19:45 - саксофонист Альберт Родин, на Нижневолжской набережной в 19:00 - DJ Kras.

Следить за новостями "Столицы закатов" можно в Telegram-канале и в группе в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, в апреле была анонсирована программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада. 10 июня здесь выступит группа "Моя Мишель".

В эту субботу в Нижний Новгород вернется и фестиваль "Гастрономическая Рождественская".

Также в нашем материале можно узнать о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.