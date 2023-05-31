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Общество

Новый дом для жильцов пострадавшей от взрыва многоэтажки на улице Краснодонцев готов почти на 80%

19 июня 2023 14:27  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход строительства домов в Автозаводском районе для расселения аварийного дома и многоэтажки на улице Краснодонцев, пострадавшей от взрыва газа в 2020 году.

Согласно информации, дом на улице Героя Васильева, 31 для жителей улицы Краснодонцев готов уже на 80%. Сейчас здесь идет  отделка и монтаж внутренних сетей.

В доме будет обустроено 126 однокомнатных, двухкомнатных, и трехкомнатных квартир. Он должен быть сдан к 1 декабря 2023 года.

Юрий Шалабаев отметил, что при проектировании дома учитывались пожелания жителей улицы Краснодонцев. Планировки пострадавших квартир были максимально воссозданы.

Также глава города проверил стройки на улице Героя Васильева, 33 и на улице Дружаева 1а. Всего в трех домах будет обустроено 382 квартиры.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в 2020 году для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья было закуплено 38 квартир, в 2021 году - уже более 90, а в 2022 и 2023 – по 400.

Сейчас идет подбор площадок для строительства таких домов во всех районах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Жилье Строительство
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