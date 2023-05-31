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Проекты пристроев к школам №121, №103 и в посёлке Берёзовая Пойма не прошли госэкспертизу

20 июня 2023 17:29  [57] Общество

Депутаты Гордумы в рамках заседания постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре обсудили планы по строительству школ и детских садов в Нижнем Новгороде в 2023-2024 годах.

Объекты социальной инфраструктуры на территории Нижнего Новгорода возводятся в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Директор департамента строительства и капремонта Илья Гор отметил, что перечень объектов формируется с учётом дефицита мест в образовательных учреждениях микрорайонов при наличии доступных земельных участков.

Инвесторы уже завершают проектно-изыскательские работы на строительство семи садиков: в ЖК "Торпедо", "Аквамарин", "Цветы 2", "Зенит", "Маршал град", ДОУ №21 по генплану и ДОУ №42 по генплану. Данные работы проводятся в рамках заключенных соглашений на безвозмездной основе.

Кроме этого, ведётся проектирование детского сада на ул. Ванеева у дома №221, школы в посёлке Берёзовая Пойма, а также пяти пристроев к школам №121, №55, №103, №134 и №82.

Как было озвучено на заседании, документация по пристроям к школам №121, №103 и в поселке Берёзовая Пойма не прошла госэкспертизу и отправлена на доработку. Положительное заключение по ним планируется получить до III квартала текущего года.

Депутаты также обратили внимание на необходимость капремонта школы №113 Нижегородского района и размещения пристроя к данному образовательному учреждению.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов подчеркнул, что школы и детские сады – важные социальные объекты, и вводу в эксплуатацию их уделяется повышенное внимание органов власти всех уровней.

"Школа в Московском районе, пристрои к образовательным учреждениям в Канавинском, Нижегородском, Приокском и Сормовском районах города, детсад на улице Ванеева, которые в настоящее время находятся в стадии проектирования, рассчитаны на 3074 человек. Детсады в новых жилых комплексах города позволят обеспечить местами еще 1895 детей. Безусловно, строительство данных объектов позволит существенно повысить доступность дошкольного и общего образования", – сказал Михаил Иванов.

Напомним, школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде построят за 2,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года.

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Теги:
Образование Строительство Школы
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