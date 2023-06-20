Депутаты Гордумы ознакомились с ходом рекультивации свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Гордуме Нижнего Новгорода 20 июня состоялось заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты ознакомились с ходом работ по рекультивации свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе у домов №473 и № 475. Напомним, работы организованы в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

На момент старта рекультивации площадь свалки на Московском шоссе составляла 16,39 га: здесь хранилось более 140 тысяч кубометров мусора. На улице Заовражной свалка занимает более 3 га с накоплением более 33 тысяч кубометров отходов.

О проводимых работах на объектах в рамках заседания Гордумы рассказал директор "Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Глазов.

Согласно озвученной информации, на Московском шоссе полностью завершён подготовительный этап рекультивации, технический этап выполнен на 30%. Общая готовность объекта составляет порядка 41%. Стоимость работ оценена в 564 млн рублей.

На рекультивацию свалки на ул. Заовражной будет направлено 96,5 млн руб. Там будет укреплён склон насыпью из песка с уплотнением и защитой с помощью георешетки и посева многолетних трав. Общая готовность данного объекта составляет 24%, сообщил Алексей Глазов.

Было отмечено, что работы ведутся под экологическим контролем со стороны Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО.

Ранее сообщалось, что контракты на разработку проекта рекультивации свалок на Московском шоссе и улицу Заовражной были заключены с институтом "ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ" (г. Москва) и Проектно-изыскательским Институтом "ГИПРОВОДСТРОЙ" (г. Волгоград).

Напомним, что Гордума Нижнего Новгорода намерена разработать комплекс мер по борьбе с незаконными свалками.