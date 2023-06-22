Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 июня 2023 15:47  [3] Вход в Нижегородский кремль 24 июня будет доступен только через арку у Кладовой башни
22 июня 2023 15:34  [40] Вечный огонь у стелы "Героям-комсомольцам" открыли в Канавинском районе
22 июня 2023 15:23  [59] Торжественные проводы 30 призывников на военную службу в элитные части состоялись в Нижегородском кремле
22 июня 2023 14:58  [61] Парковку автомобилей запретят на участке улицы Черниговской с 13 июля
22 июня 2023 14:45  [93] Экологическая акция прошла на реке Левинке в Сормовском районе
22 июня 2023 13:45  [140] Делегация из Ивановской области посетила стройплощадку ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде
22 июня 2023 13:17  [140] Нижегородские добровольцы СВО получили 50 тактических рюкзаков от Штаба Захара Прилепина
22 июня 2023 12:48  [139] Эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района в ходе первой территориальной стратсессии
22 июня 2023 12:44  [176] Музыкант Александр Вайнберг поблагодарил "музыкантов Вагнера"
22 июня 2023 12:03  [158] В Дзержинске 3 000 свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны
Общество

Вход в Нижегородский кремль 24 июня будет доступен только через арку у Кладовой башни

22 июня 2023 15:47  [3] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В связи с празднованием Дня молодежи на площади Минина и Пожарского 24 июня вход на территорию Нижегородского кремля для посетителей будет открыт с 8.00 до 22.00, но исключительно через арку у Кладовой башни. Об этом сообщает управление делами правительства Нижегородской области.

Круговой маршрут по кремлевской стене можно будет посетить с 10.00 до 17.00. Музеи, выставки и концертный зал на территории Кремля будут работать в обычном режиме.

Выйти из Кремля можно будет через арку у Кладовой башни, а также через ворота у Ивановской башни. При этом ворота у Ивановской башни будут работать только для выхода с территории крепости.

Нижегородцев и гостей города просят учитывать данные изменения при планировании маршрутов прогулок по городу.

В управделами нижегородского правительства также напомнили, что передвижение по территории Нижегородского кремля на самокатах, роликовых коньках и велосипедах запрещено.

В целях обеспечения безопасности  при входе на территорию Нижегородского кремля будут организованы осмотровые мероприятия с использованием технических средств.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония закрытия Дня молодежи пройдет 24 июня на стадионе "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Акция Свеча памяти в нижегородском Парке Победы
22 июня 2023 09:53Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph