Вход в Нижегородский кремль 24 июня будет доступен только через арку у Кладовой башни Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В связи с празднованием Дня молодежи на площади Минина и Пожарского 24 июня вход на территорию Нижегородского кремля для посетителей будет открыт с 8.00 до 22.00, но исключительно через арку у Кладовой башни. Об этом сообщает управление делами правительства Нижегородской области.

Круговой маршрут по кремлевской стене можно будет посетить с 10.00 до 17.00. Музеи, выставки и концертный зал на территории Кремля будут работать в обычном режиме.

Выйти из Кремля можно будет через арку у Кладовой башни, а также через ворота у Ивановской башни. При этом ворота у Ивановской башни будут работать только для выхода с территории крепости.

Нижегородцев и гостей города просят учитывать данные изменения при планировании маршрутов прогулок по городу.

В управделами нижегородского правительства также напомнили, что передвижение по территории Нижегородского кремля на самокатах, роликовых коньках и велосипедах запрещено.

В целях обеспечения безопасности при входе на территорию Нижегородского кремля будут организованы осмотровые мероприятия с использованием технических средств.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония закрытия Дня молодежи пройдет 24 июня на стадионе "Нижний Новгород".