Благоустройство парка имени Кулибина
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2023 18:13  [56] Учёные рассказали, как отличить укус ядовитой змеи и что делать дальше
27 июня 2023 17:16  [163] Рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Муром стартуют с 5 июля
27 июня 2023 16:55  [109] Госдума приняла законопроект об уголовной отвественности для коллекторов за угрозы
27 июня 2023 16:22  [146] Работу уличных музыкантов и актеров регламентируют в Нижнем Новгороде
27 июня 2023 15:13  [152] Ремонт участка дороги Пильна - Курмыш завершился на два месяца раньше срока
27 июня 2023 14:26  [325] Школу на "отлично" в 2023 году закончили 766 нижегородских школьников
27 июня 2023 14:12  [184] Ряд международных мероприятий пройдет в Нижегородской области до конца года
27 июня 2023 13:55  [184] Депутаты Госдумы предложили освободить от НДФЛ малоимущих граждан
27 июня 2023 13:22  [194] Нижегородцев приглашают на бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи и основам поисковой деятельности
27 июня 2023 12:29  [249] Готовность дороги от ЖК "Анкудиновский парк" к улице Академика Сахарова составляет около 70%
Общество

Рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Муром стартуют с 5 июля

27 июня 2023 17:16  [163] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экскурсионные и регулярные рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Муром стартуют с 5 июля. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолет".

Согласно информации, регулярные рейсы, в отличии от экскурсионных, включают в себя остановку в Павлове.

Рейсы будут осуществляться 10, 14, 17, 21, 24, 28 и 31 июля с отправлением из Нижнего Новгорода в 6:30 и 14:15.

Экскурсионные рейсы следуют без остановок и включат в себя посещение с экскурсоводом мужского Спасо-Преображенского монастыря, былинной родины Ильи Муромца - села Карачарово, смотровой площадки на Кремлевской горе, женского Свято-Троицкого монастыря, Муромского историко-художественного музея.

Рейсы с экскурсиями запланированы на 5, 12, 19 и 26 июля с отправлением из Нижнего Новгорода в 6:30.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании "Водолет".

Напомним, нижегородские "Валдаи" за первый месяц навигации перевезли 6 441 пассажира. 

Кроме того, в начале июня в Нижнем Новгороде начал курсировать речной трамвай "Соталия", а затем была открыта навигация электрокатамарана "ЭкоходЪ 2".

Также ранее сообщалось, что ещё одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валдаи Водный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph