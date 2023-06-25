Рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Муром стартуют с 5 июля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экскурсионные и регулярные рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Муром стартуют с 5 июля. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолет".

Согласно информации, регулярные рейсы, в отличии от экскурсионных, включают в себя остановку в Павлове.

Рейсы будут осуществляться 10, 14, 17, 21, 24, 28 и 31 июля с отправлением из Нижнего Новгорода в 6:30 и 14:15.

Экскурсионные рейсы следуют без остановок и включат в себя посещение с экскурсоводом мужского Спасо-Преображенского монастыря, былинной родины Ильи Муромца - села Карачарово, смотровой площадки на Кремлевской горе, женского Свято-Троицкого монастыря, Муромского историко-художественного музея.

Рейсы с экскурсиями запланированы на 5, 12, 19 и 26 июля с отправлением из Нижнего Новгорода в 6:30.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании "Водолет".

Напомним, нижегородские "Валдаи" за первый месяц навигации перевезли 6 441 пассажира.

Кроме того, в начале июня в Нижнем Новгороде начал курсировать речной трамвай "Соталия", а затем была открыта навигация электрокатамарана "ЭкоходЪ 2".

Также ранее сообщалось, что ещё одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.