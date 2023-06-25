Одиннадцать кинопоказов под открытым небом пройдет в парках Нижнего Новгорода в июле Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В парках Нижнего новгорода в июле пройдет 11 кинопоказов под открытым небом. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

Согласно информации, нижегородцам представят как новые, так и классические советские и российские картины. Например, фильмы "Добряки" Карена Шахназарова, "Внимание, черепаха!" Ролана Быкова, а также мюзикл Григория Александрова "Веселые ребята".

Все сеансы будут начинаться в 20:00.

Ознакомиться с расписанием и возможными изменениями программы можно ознакомиться в Telegram-канале городской дирекции парков и скверов.

Напомним, что фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что проект "Всем двором", в рамках которого также проходят кинопоказы, продлится в Нижнем Новгороде до конца лета.