Одиннадцать кинопоказов под открытым небом пройдет в парках Нижнего Новгорода в июле

Фото:
В парках Нижнего новгорода в июле пройдет 11 кинопоказов под открытым небом. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.
Согласно информации, нижегородцам представят как новые, так и классические советские и российские картины. Например, фильмы "Добряки" Карена Шахназарова, "Внимание, черепаха!" Ролана Быкова, а также мюзикл Григория Александрова "Веселые ребята".
Все сеансы будут начинаться в 20:00.
Ознакомиться с расписанием и возможными изменениями программы можно ознакомиться в Telegram-канале городской дирекции парков и скверов.
Напомним, что фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что проект "Всем двором", в рамках которого также проходят кинопоказы, продлится в Нижнем Новгороде до конца лета.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+