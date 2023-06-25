Причиной заболевания детей в лагере "Лазурный" Нижегородской области стал золотистый стафилококк Общество

Роспотребнадзор по Нижегородской области завершил эпидемиологическое расследование в детском лагере "Лазурный", сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, причиной заболевания детей стала пищевая токсикоинфекция, вызванная золотистым стафилококком.

Сейчас пробы воды, продуктов и смывов соответствуют нормам.

Также в лагере прошла заключительная дезинфекция. Новая оздоровительная смена стартует уже 1 июля.

Напомним, массовое ухудшение здоровья детей в лагере "Лазурный" было выявлено две недели. На следующий день оздоровительная смена в лагере была прекращена.

Кроме того, стрептококковую инфекцию выявили в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе. Он возобновил работу 28 июня.