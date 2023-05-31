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Общество

Оздоровительную детскую смену в лагере "Лазурный" прекратили по решению главного санитарного врача Нижегородской области

16 июня 2023 10:25  [118] Общество
Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Оздоровительную детскую смену в лагере "Лазурный" прекратили по решению главного санитарного врача Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, такое решение было принято по факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере "Лазурный" городского округа Выкса.

Отмечается, что главным санитарным врачом Нижегородской области вынесено Постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере "Лазурный". 

Также в ведомстве добавили, что эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются. Управление Роспотребнадзора готово оказать родителям  консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации в детских оздоровительных учреждениях региона. Напомним, что эпидрасследование было начато в лагере "Лазурный" в связи с массовым ухудшением здоровья детей.

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Теги:
Детские лагеря Роспотребнадзор
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