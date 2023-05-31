Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
Оздоровительную детскую смену в лагере "Лазурный" прекратили по решению главного санитарного врача Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Согласно информации, такое решение было принято по факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере "Лазурный" городского округа Выкса.
Отмечается, что главным санитарным врачом Нижегородской области вынесено Постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере "Лазурный".
Также в ведомстве добавили, что эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются. Управление Роспотребнадзора готово оказать родителям консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей.
Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации в детских оздоровительных учреждениях региона. Напомним, что эпидрасследование было начато в лагере "Лазурный" в связи с массовым ухудшением здоровья детей.
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