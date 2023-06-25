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Политика

"Партия пенсионеров" и "Гражданская сила" выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Нижегородской области

30 июня 2023 10:15  [98] Политика
Александр Быков и Илья Померанцев

Александр Быков и Илья Померанцев

"Партия пенсионеров" и "Гражданская сила" выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Так, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в выборах примет участие Александр Быков - заместитель руководителя регионального отделения партии.

От политической партии "Гражданская сила" кандидатов на выборы губернатора Нижегородской области был выдвинут Илья Померанцев - руководитель нижегородского отделения партии.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

От партии ЛДПР в губернаторских выборах примет участие руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.

Партия "Справедливая Россия-За правду" не будет выдвигать своего кандидата. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального совета партии Татьяна Гриневич заявила о поддержке действующего губернатора Глеба Никитина.

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции 29 июня выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области.

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