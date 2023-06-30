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Общество

Домашнюю птицу изымут в Дзержинске и Богородском районе из-за птичьего гриппа

03 июля 2023 12:14  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Домашнюю птицу изымут в Дзержинске и Богородском районе из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Напомним, на прошлой неделе в Дзержинском городском округе была выявлена вспышка вируса гриппа А субтипа Н5.

В связи с этим для предотвращения распространения заболевания домашняя птица будет изъята в поселках Юрьевец, Игумново, Бабино, Колодкино, Петряевка Дзержинского городского округа, а также в деревнях Оленино, Оринкино, Охотино и Сысоевка Богородского района.

Всего планируется изъять около 1000 голов домашней птицы.

Напомним, в мае птичий грипп был выявлен в биологическом материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд". В колонии, в которых был выявлен очаг заболевания, насчитывается не менее 500 чаек.

Из-за угрозы распространения птичьего гриппа в 11 деревнях была изъята домашняя птица.

В июне для предотвращения распространения болезни в Нижегородской области разрешили охоту на чаек.

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Теги:
Инфекция Птицы Россельхознадзор
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