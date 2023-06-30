Глеб Никитин подал в избирательную комиссию региона документы о выдвижении на выборы губернатора Нижегородской области Политика

Фото: Кирилл Мартынов Избирательная комиссия Нижегородской области 4 июля получила документы от НРО партии "Единая Россия"о выдвижении Глеба Никитина кандидатом на выборах главы региона. Согласно информации, с этого момента начинается этап сбора подписей депутатов представительных органов в поддержку выдвижения. Документы для регистрации кандидатов и листы с подписями необходимо предоставить в избирательную комиссию не позднее 28 июля. Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области на конференции 29 июня. Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.

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