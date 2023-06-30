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Политика

Глеб Никитин подал в избирательную комиссию региона документы о выдвижении на выборы губернатора Нижегородской области

04 июля 2023 13:37  [83] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Избирательная комиссия Нижегородской области 4 июля получила документы от НРО партии "Единая Россия"о выдвижении Глеба Никитина кандидатом на выборах главы региона.

Согласно информации, с этого момента начинается этап сбора подписей депутатов представительных органов в поддержку выдвижения.

Документы для регистрации кандидатов и листы с подписями необходимо предоставить в избирательную комиссию не позднее 28 июля.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области на конференции 29 июня.

Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.

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Теги:
Выборы Глеб Никитин
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