Глеб Никитин подал в избирательную комиссию региона документы о выдвижении на выборы губернатора Нижегородской области

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Избирательная комиссия Нижегородской области 4 июля получила документы от НРО партии "Единая Россия"о выдвижении Глеба Никитина кандидатом на выборах главы региона.
Согласно информации, с этого момента начинается этап сбора подписей депутатов представительных органов в поддержку выдвижения.
Документы для регистрации кандидатов и листы с подписями необходимо предоставить в избирательную комиссию не позднее 28 июля.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.
Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области на конференции 29 июня.
Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.
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