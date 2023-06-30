Нижегородский технопарк "Волга" включен в реестр промышленных технопарков страны Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минпромторг РФ подтвердил соответствие технопарка "Волга"и управляющей компании технопарка - ООО "Прано групп" - необходимым требованиям и включил объект в реестр промышленных технопарков страны.

Напомним, технопарк будет создан на Бору в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

Общая площадь промышленного технопарка превысит 10 тыс. кв. м, из них 7 тыс. кв. м составит территория промышленного назначения; 2,3 тыс. кв.м - офисного назначения; 500 кв. м - складского назначения; остальные площади будут отведены под коммунальные помещения.

Инвестиции в проект создания "Волги" составят 1,4 млрд рублей, из которых около 900 млн рублей - федеральные и региональные средства.

Как рассказал замгубернатора Андрей Саносян, включение технопарка в реестр позволит получать поддержку от государства как самому технопарку, так и его резидентам.

В частности, получение статуса промышленного технопарка или индустриального парка позволят их управляющим компаниям при необходимости претендовать на такие меры господдержки, как компенсация части затрат на обслуживание процентов по инвесткредитам, компенсация части затрат на создание и развитие инфраструктуры парков.

Ранее в реестр промышленных технопарков страны вошли дзержинские "Технопарк Н2О" и "Ока-Полимер".