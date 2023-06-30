Нижегородская митрополия "законсервировала" почти 300 разрушенных храмов для дальнейшего восстановления

фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Нижегородская митрополия "законсервировала" почти 300 разрушенных храмов в Нижегородской области для дальнейшего восстановления. Об этом заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в ходе встречи с главными редакторами и руководителями нижегородских СМИ.

Владыка отметил, что работа ведется во всех четырех епархиях, входящих в Нижегородскую митрополию. К примеру, только в Нижегородской епархии уже "консервацию" прошли 50 разрушенных в годы гонений храмов. "Главное – остановить дальнейшее разрушение церквей и храмов", - отметил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, отметив, что на религиозных объектах покрывают крыши, а также вырубают деревья и кустарники, как в самих церквях, так и рядом. По большим праздникам там уже проходят службы.

Также глава Нижегородской митрополии рассказал о реставрационной работе. В частности, была проведена ревизия разрушенных нижегородских храмов и выявлен масштаб предстоящих работ. Так, по словам Владыки, специалисты Союза реставраторов России объехали храмы Нижегородской области и пришли к заключению, что необходимо провести реставрацию 4,5 тыс. м.кв икон и почти 5 тыс. кв.метров стенописи.

"Упор делается на аварийность объектов. Где-то необходимы несложные работы, к примеру, обработка древесины храма от жука-точильщика, а где-то предстоит сначала провести научные изыскания и определить методы реставрации", - добавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.