Парковка будет ограничена на участках нескольких улиц в Нижегородском районе Общество

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Парковка будет ограничена на участках нескольких улиц в Нижегородском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, в связи с подготовкой строительной площадки под создание приёмного котлована новой станции метро "Площадь Свободы" и выносом большого количества инженерных коммуникаций будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Володарского – от ул. Варварской до ул. Ошарской, а также на участках улиц Алексеевская, Звездинка, Ковалихинская, Максима Горького, Октябрьская – в районе остановок общественного транспорта.

При этом вводится двустороннее движение на участке улицы Володарского – от ул. Варварской до ул. Ошарской.



Напомним, площадь Свободы с 8 июля закрыта для проезда. Общественный транспорт не будет курсировать по ней вплоть до конца 2025 года

Ранее сообщалось, что три тоннелепроходческих щита будут прокладывать метро на Сенную в Нижнем Новгороде. Запустить их планируется в октябре-ноябре 2023 года.