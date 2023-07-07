Менее тысячи человек остаются без электричества в Нижегородской области Общество

Фото: Нижновэнерго

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев рассказал об обстановке с электроснабжением в регионе.

"В настоящее время обстановка с электроснабжением в Нижнем Новгороде и Нижегородской области стабильна. Отключенных потребителей - менее одной тысячи человек", - сказал он.

По словам Вячеслава Горева, перед наступлением неблагоприятных погодных условиях все ресурсоснабжающие организации были переведены на особый режим работы, что позволило избежать массовых технологических нарушений.

В ночь с воскресенья на понедельник наблюдались единичные технологические нарушения, которые оперативно устранялись.

Вячеслав Горев добавил, что во второй половине дня на востоке Нижегородской области прогнозируется ухудшение погодных условия. Все ресурсоснабжающие организации региона переведены в боевую готовность.

Отделено были проверены организации, обеспечивающие водоотведение. Они работают в штатном режиме.

Напомним, почти 15 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки. Вчерашний ливень был рекордным почти за 100 лет: за сутки выпало осадков больше, чем при месячной норме. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм.

Из-за подтоплений в Нижнем Новгороде изменено движение общественного транспорта.

Также в Нижегородской области было подтоплено несколько больниц и образовательных учреждений.