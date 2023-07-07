Сильные дожди сохранятся в Нижегородской области 11 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильные дожди сохранятся в Нижегородской области 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего дня.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями в результате неисправностей ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем.

Есть риск затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий.

Не исключены оползни, сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры.

Напомним, почти 15 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки. Вчерашний ливень был рекордным почти за 100 лет: за сутки выпало осадков больше, чем при месячной норме. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм.

Из-за подтоплений в Нижнем Новгороде изменено движение общественного транспорта.

Также в Нижегородской области было подтоплено несколько больниц и образовательных учреждений.

Сейчас в регионе без электричества остаются менее тысячи человек.