Девелопер GloraX стал спонсором ФК "Пари Нижний Новгород" Спорт

Фото: пресс-служба GloraX

Девелопер GloraX стал спонсором ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении GloraX, профессиональный бизнес должен быть социально ответственным и поддерживать перспективные для города и горожан направления.

В рамках партнерства на форме нижегородской команда и на баннерах стадиона "Нижний Новгород" появится логотип компании GloraX появится. Также запланированы различные конкурсы для владельцев абонементов. Кроме того, держатели абонементов получат скидку в размере 1% на покупку квартир в проектах девелопера.

"Мы рады вновь приветствовать столь серьезную компанию с крупными проектами, направленными на развитие инфраструктуры Нижнего Новгорода. Сотрудничество GloraX и нашего футбольного клуба в его первый сезон в элите российского футбола было очень плодотворным и, безусловно, помогло нам закрепиться в РПЛ в сезоне-2021/2022. Надежный партнер – гарантия успеха. Уверен, что партнерские отношения станут взаимовыгодными для обеих сторон", – отметил гендиректор ФК "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

В марте был представлен проект редевелопмента набережной.

В сезоне 2022/2023 ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер лиге.

Первый матч нового сезона нижегородцы проведут 22 июля. "Пари НН" на домашнем стадионе встретится с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.