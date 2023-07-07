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Общество

Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове планируется изъять у собственника

13 июля 2023 10:16  [42] Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Дом первых руководителей Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове планируется изъять у собственника. Об этом сообщили в УГООКН Нижегородской области.

Согласно информации, в доме на улице Давиденко, 5 с 1947 по 1989 года жили первые руководители и ведущие ученые института Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Мурзуков и Евгений Негин.

С июня 2011 года здание находится в частной собственности. Проверка показала, что за 12 лет здесь не проводились работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия регионального наследия. Кроме того, дом неоднократно горел.

В июле управление подало в суд исковое заявление об изъятии объекта у собственника.

Ранее сообщалось, что собственника обязали восстановить снесенный исторический дом на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе.

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Теги:
ОКН Саров
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