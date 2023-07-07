Возможные пути объезда закрытой площади Свободы представили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Возможные пути объезда закрытой площади Свободы в Нижнем Новгороде опубликовали в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, в настоящее время департамент дорожного хозяйства мэрии и Центра организации дорожного движения рассматривают возможные корректировки нововведений.

Так, планируется ограничить движение через дворы жилых домов, прилегающих к площади Свободы.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля.

Общественный транспорт не будет курсировать по ней вплоть до конца 2025 года, а пешеходы смогут пересечь площадь Свободы после открытия новой станции метро уже по подземным переходам. Сейчас для них доступны обходные пути.

Также в связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрестках, а в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку.