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Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина. Об этом сообщается на сайте министерства.
Согласно информации, рядом с территорией ННГУ им. Лобачевского будет построено два корпуса общежитий на 4 тысячи мест.
Также здесь разместится учебно-административный корпус на две тысячи студентов с ФОКом и конференц-залом.
В марте министерство утвердило планировку территории для IT-кампуса на участке возле метромоста, где будет построен учебный корпус на 5 тысяч студентов и комплекс общежитий на 1,5 тысячи мест.
Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.
В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.
В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги, а в июне Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк".
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