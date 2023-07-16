Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 июля 2023 10:31  [77] Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина
18 июля 2023 09:58  [85] Детскую поликлинику планируется открыть в здании бывшего роддома №6 в Сормовском районе
18 июля 2023 09:39  [105] Два нижегородских сервиса будут интегрированы в платформу "ГосТех" и тиражированы на другие регионы
17 июля 2023 18:45  [324] "ФСК Регион" инвестирует в застройку Черниговской набережной в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 18:20  [300] Нижегородские социальные участковые стали участниками проекта "Дружим книгами" от Дома народного единства
17 июля 2023 17:32  [261] Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта
17 июля 2023 16:18  [835] Новые именные подразделения для участия в СВО сформируют в Нижегородской области
17 июля 2023 16:09  [316] Тарифы на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля 2024 года
17 июля 2023 15:57  [462] Роспотребнадзор по Нижегородской области усилил санитарно-карантинный контроль из-за неизвестной болезни в Египте
17 июля 2023 15:40  [365] Пространство вокруг озера Вторчермета благоустроили в Нижнем Новгороде
Общество

Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина

18 июля 2023 10:31  [77] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно информации, рядом с территорией ННГУ им. Лобачевского будет построено два корпуса общежитий на 4 тысячи мест. 

Также здесь разместится учебно-административный корпус на две тысячи студентов с ФОКом и конференц-залом.

В марте министерство утвердило планировку территории для IT-кампуса на участке возле метромоста, где будет построен учебный корпус на 5 тысяч студентов и комплекс общежитий на 1,5 тысячи мест.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги, а в июне Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph