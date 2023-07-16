Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно информации, рядом с территорией ННГУ им. Лобачевского будет построено два корпуса общежитий на 4 тысячи мест.

Также здесь разместится учебно-административный корпус на две тысячи студентов с ФОКом и конференц-залом.

В марте министерство утвердило планировку территории для IT-кампуса на участке возле метромоста, где будет построен учебный корпус на 5 тысяч студентов и комплекс общежитий на 1,5 тысячи мест.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги, а в июне Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк".