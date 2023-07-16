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Общество

Иранская делегация обсудила в Нижнем Новгороде сотрудничество в сфере образования и торговли

19 июля 2023 17:40  [69] Общество

Фото: Александр Воложанин

Делегация Исламской Республики Иран во главе с послом страны в РФ Каземом Джалали продолжает работу в Нижегородской области.

Напомним, ранее гости из Ирана встретились с гендиректором ТПП региона Иваном Разуваевым и руководителями 13 предприятий, а также посетили завод "Красное Сормово".

"Иран является важным партнером Нижегородской области, и мы заинтересованы не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей. Мы готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив и проектов, чтобы увеличить количество взаимовыгодных направлений кооперации", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня на встрече иранской делегации и представителей правительства региона обсуждалась торговля между двумя сторонами. Так, нижегородские предприятия на протяжении многих лет поставляют в Иран автомобили, техническую документацию и материалы для строительства АЭС в городе Бушере, пищевую продукцию, бумагу и изделия из нее, древесину.

Также отмечается перспективность взаимодействия Нижегородской области и Ирана в сфере образования.

Как рассказал замгубернатора Юрий Ильин, в текущем учебном году в четырех ведущих нижегородских вузах обучались 42 студента из Ирана. По сравнению с 2022 годом число иранских студентов увеличилось на 22%.

Кроме того, в рамках межвузовского сотрудничества на сегодняшний день между нижегородскими и иранскими вузами действует четыре соглашения о взаимодействии.

Нижегородская область намерена развивать и межрегиональное сотрудничество.

По словам директора регионального департамента внешних связей Ольги Гусевой, сейчас рассматривается возможность установления партнерских отношений между городами Керман и Нижний Новгород, что позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как бизнес, наука, туризм и культура.

Ранее китайская делегация встретилась с руководителями предприятий "Русполимет", "Химинвест", агрохолдинга "Русское поле".

Также в ходе визита Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей.

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Теги:
Международное сотрудничество
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