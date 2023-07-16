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Общество

Движение автомобилей временно закроют на участке улицы Пролетарской в Нижнем Новгороде

21 июля 2023 17:40  [56] Общество

С 12.00 23 июля до 10.00 24 июля будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Пролетарской и Акимова в сторону улицы Народной в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - отметили специалисты департамента.

В связи с этим будут внесены изменения в маршруты регулярных перевозок:
- автобусные маршруты А-9, А-22, А-52 при движении с улицы Сергея Акимова в направлении улицы Бурнаковская будут организованы с разворотом у поста ДПС (улица Сергея Акимова 41А) под путепроводом Борского моста, улице Сергея Акимова далее по маршруту;
- автобусный маршрут Т-24 при движении с улицы Пролетарской в направлении улицы Бурнаковская будет следовать по улице Сергея Акимова с разворотом у поста ДПС (улица Сергея Акимова 41А) под путепроводом Борского моста, улице Сергея Акимова далее по маршруту;
- троллейбусный маршрут 3 при движении с микрорайона Мещерское озеро будет организован по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе, проспекту Героев и далее по маршруту;
- троллейбусный маршрут 5 при движении с микрорайона Мещерское озеро будет следовать по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе, Сормовскому шоссе и далее по маршруту;
- троллейбусный маршрут 25 при движении с микрорайона Мещерское озеро будет организован по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе и далее по маршруту;
- автобусные маршруты А-57, А-66, А-69 при движении с микрорайона Мещерское озеро будут следовать по улице Карла Маркса, Улице Сергея Акимова и далее по маршруту;

В обратном направлении путь следования транспортных средств - без изменений.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта на улице Акимова изменится с 8 июля до 4 августа.

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Теги:
движение Транспорт
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