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Общество

Нижегородский областной суд отменил приговор экс-министру транспорта Вадиму Власову

24 июля 2023 12:41  [77] Общество
Вадим Власов

Вадим Власов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский областной суд отменил приговор экс-министру транспорта Нижегородской области Вадиму Власову и директору Главного управления автомобильных дорог региона Денису Цветкову. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в ноябре 2019 года Вадима Власова арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ): его задержали в Санкт-Петербурге. 21 апреля 2020 года Власов был помещён под домашний арест, но спустя полгода освобождён.

В период с октября по декабрь 2018 года бывший министр поручал директору ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Денису Цветкову исключить возможность заключения контрактов на содержание дорог Пильнинского, Краснооктябрьского и Сергачского, Кстовского, Сеченовского, Княгининского и Сергачского, Починковского и Большеболдинского районов с определенными подрядчиками.

В феврале 2023 года суд назначил Вадиму Власову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать административные должности на 3 года.

Денису Цветкову было назначено 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Вадим Власов свою вину не признал. Экс-министр заявляет, что Денис Цветков его оговорил. Тот, в свою очередь, сказал, что лишь выполнял указания министра.

Защита обвиняемых обжаловала приговор, сегодня областной суд его отметил и отправил уголовное дело на повторное рассмотрение в Советский районный суд.

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Теги:
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