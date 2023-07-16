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Общество

Новые сервисы запустили на нижегородском портале ГИСОГД

24 июля 2023 17:38  [2] Общество

Тестирование новой версии Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ГИСОГД НО) на платформе "Акцент 2.0" завершили в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона. 

Так, на портале появился сервис "Документы", в которым собраны основные нормативно-правовые акты, касающиеся градостроительной деятельности.

В сервисе "ФПД" проводится поиск сведений Фонда пространственных данных Нижегородской области с территориальной привязкой и возможностью их получения из фонда и направления для размещения;

Также стал доступен геопортал ГИСОГД НО – "Карта".

В сентябре планируется запуск "личного кабинета" застройщика, с помощью которого можно будет получить разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

До конца года в тестовом режиме будет запущен "личный кабинет" инвестора, который позволит респондентам самостоятельно изучить существующую ситуацию землепользования, получить предварительную информацию об ограничениях и другие данные о площадке.

На сегодняшний день количество пользователей ГИСОГД НО составляет более 1,2 тысячи человек, количество внесенных в систему сведений, документов и материалов – более 5 млн.

Напомним, что геопортал по градостроительной деятельности в Нижегородской области был запущен в ноябре 2019 года.

В мае 2021 года портал ГИСОГД стал вторым среди открытых систем пространственных данных крупнейших городов России, а в октябре прошлого года он был запатентован Нижегородской областью и был внесен в Реестр программ для ЭВМ.

В марте 2022 года нижегородский портал ГИСОГД был размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ.

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Теги:
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